السجن المشدد 15 عاما لـ عامل أنهى حياة ابن عمومته بأسيوط

بسبب "دي جي"..

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 15 عاما لإنهائه حياة ابن عمومته بسبب رفض المجني عليه إحضار المتهم دي جي في حفل زفاف شقيقته بقرية المعصرة بمركز الفتح .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي ، و إيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق.



تعود وقائع القضية رقم 19755 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول " ادهم . س . ع " 32 عاما جثة هامدة اثر إصابته بسلاح ابيض .

جريمة أسيوط



انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد أبوستيت رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم " وحيد . ع . ع " 30 عاما نجل عمومة المجني عليه .

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب رغبة المتهم في إحضار " دي جي " في حفل زفاف شقيقته مما أثار غضب المجني عليه بسبب عدم رغبته في ذلك لعدم مرور ثلاثة أشهر على وفاة شقيقه على إثرها وقعت مشاجرة بينهما قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته .