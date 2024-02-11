خلاف على أجرة حراسة.. الإعدام لفلاح أنهى حياة صغير وأصاب 3 بأسيوط

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، فلاح بالإعدام شنقا لإنهائه حياة صغير وشروعه في إنهاء حياة شقيقة واثنين آخرين بسبب خلافات مالية على أجرة حراسة ارض زراعية بمركز أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان المحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 1170 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى أبوتيج النموذجي بوصول " كيرلس . س . ث " 12 عاما جثة هامدة و شقيقه " يوسف . س . ث " و " عاطف . ل . ح " و " ممدوح . ن . م " مصابين مقيمين قرية الفليو .



وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث المركز وقت وقوع الحادث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " حسن . م . ح " 50 عاما ، فلاح مقيم قرية باقور وأشارت التحريات إلى أن المجني عليهم كانوا في الأرض الزراعية الخاصة بهم ناحية قرية باقور وحال تواجدهم حضر المتهم إليهم ووقعت بينهم مشادة كلامية بسبب مطالبة المتهم لهم بمبلغ مالي نظير حراسته للأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليهم وعلى اثر المشادة قام المتهم بإحضار بندقية آلية وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة 3 آخرين .