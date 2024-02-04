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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمطره بـ16 طلقة.. الإعدام شنقا لـ شاب أنهى حياة عمه في أسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط وبإجماع الآراء ، اليوم الأحد ، شابا بالإعدام شنقا لقتله عمه وإصابة نجله بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدة في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبدالرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد وصول "رشاد . ع . ع " جثة هامدة و نجله " أحمد " مقيمين قرية المعابدة الشرقية مصاب بطلقات نارية .

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وتوصلت تحريات ضباط مركز شرطة أبنوب إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ياسر . ع . ع " 20 عاما نجل شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات على الميراث قام المتهم بإحضار سلاح ناري " بندقية آلية " وأمطر المجني عليه الأول بـ 16 طلق ناري أثناء جلوسه أمام منزله وفور حضور نجل المجني عليه الأول إلى مكان الواقعة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته .

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