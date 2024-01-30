بسبب خصومة ثأرية.. السجن المشدد 15 سنة لعامل أنهى حياة شخص بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 15 عاما أنهى حياة شخص على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهم والمجني عليه بقرية جزيرة العونة بمركز ساحل سليم في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 828 لسنة 2023 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغا من الأهالي بقرية جزيرة العونة بإطلاق أعيرة نارية ووجود حالة وفاة من عائلة سلامة .



انتقل إلى موقع الحادث الرائد مصطفى هاشم عبد المالك رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم وقوة من الشرطة وتبين من المعاينة والفحص قيام " إسلام . ع . ع " عامل ، من عائلة بدوي إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه " حسن . ع . ح " من عائلة سلامة على خلفية خصومة ثأرية بين العائلتين مقيدة بمحضر رقم 14 لسنة 2020 جنايات ساحل سليم.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم تربص للمجني عليه اثنا خروجه من منزله وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته وفر هاربا بين الزراعات وقامت وحدة المباحث بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة والتي تمكنت من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة .