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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون خسائر بشرية| السيطرة على حريق بمنزل في قرية بني محمديات بأسيوط

اندلاع حريق في منزل
اندلاع حريق في منزل بأسيوط

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، بمنزل بمنطقة خمينة عزبة الدوير لمركز أبنوب بأسيوط، دون وقوع خسائر بشرية. 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمنطقة خمينة عزبة الدوير  بقرية بني محمديات. 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل ملك "عبد اللاه. ح"، 26 عاما، والتهمت النيران جميع محتويات المنزل دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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