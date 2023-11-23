طلب 100 جنيه علشان مايفضحوش.. السجن المؤبد لمتهم أنهى حياة صغير بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، فروجه ، عامل بمحل دواجن ، بالسجن المؤبد أنهى حياة طفل بعد قيامهما بإقامة علاقة آثمة بينهما وطلب المجني عليه منه 100 جنيه لعدم فضح أمره بمركز القوصية في أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق رئيس المحكمة وعضوية ناصر عبد اللطيف رئيس بالمحكمة و أحمد فاروق الأنصاري نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.



تعود وقائع القضية رقم 152 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة القوصية بالعثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره ملقاة بأرض زراعية طريق قرية السراقنا .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص إنها لطفل يدعى " محمود . س . ش " 14 عاما وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " عبدالله .ك . س " 20 عاما وشهرته " فروجه " يعمل بمحل دواجن ملك والده مقيم بذات الناحية .



وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود علاقة آثمة بين المتهم والمجني عليه وبتاريخ الواقعة ذهب المجني عليه إلى منزل المتهم لإقامة علاقة آثمة بينهما بناء على اتفاق مسبق بينهما وقام المتهم والمجني عليه بالتوجه إلى قطعة ارض زراعية بعيدا عن أنظار المارة ومارسا علاقتهما الغير شرعية وبعد انتهائهما من العلاقة طلب المجني عليه من المتهم مبلغ مالي 100 جنيه فرفض المتهم إعطاءه المبلغ فقام المجني عليه بتهديده بفضح أمره أمام أهله فقام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح ابيض " خنصر " كانت بحوزته قاصدا من ذلك قتله خشية افتضاح أمره وعقب التأكد من وفاته قام بسرقة هاتفه المحمول وترك جثته وسط الزراعات .