أسيوط .. وفاة شخص في تصادم سيارة وموتوسيكل بمركز الفتح

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة وموتوسيكل، بطريق أسيو/أبنوب أمام كوبري كرم عيسى بمركز الفتح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل امام كوبري كرم عيسى ووجود حالة وفاة .

انتقل على الفور ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية رقم "6843 ي ه ع"، وموتوسيكل يحمل لوحات معدنية رقم "1745 ي ف ط"، وذلك أمام كوبري كرم عيسى التابع لمركز الفتح بأسيوط، بسبب السرعة الزائده.

أسفر الحادث عن مصرع سائق الموتوسكل"محمود. خ. ث"، 27 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشاملة تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.