عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

بعد 45 عاما من الزواج بين " سعد الدين . ح . ع " و " عواطف . ع .ح " أنجبا خلالها 8 أبناء بينهم 5 من الفتيات خلال طيلة عمر الزواج الذي امتد لـ 45 عاما تزوج أبنائهما وأنجبوا وأصبحا جدين ولكن رغم هذه العشرة بدأت الخلافات الزوجية بين الجدين بعد خروج الجد على المعاش بسبب سيطرة واستحواذ الجدة على معاش زوجها ورفضها إعطائه مصروفا من معاشه لكي ينفق على نفسه مما أشعره الحسرة على نفسه وسيطر الشيطان على عقله فحمل سلاح ابيض وذهب إليها ليحصل على " فلوسا " من معاشه ولكن رفضت الجدة طلبه فانهال عليها بالسلاح الأبيض حتى أن أنهى حياتها فماتت الجدة وعوقب الجد بالسجن المشدد 15 عاما .. تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة أسيوط .

عشرة 45 عاما 

البداية كان يعيشان الزوجين " سعد الدين و عواطف " لأكثر من 45 عاما بمنزلهما في منطقة الوليدية دائرة قسم أن أسيوط بعد أن زوجا أبنائهم 5 من الفتيات و3 من البنين وأنجبوا وأقام كلا منهم في منزله باستثناء احدهم كان يقيم مع الجدين بمنزلهما بالوليدية وبعد خرج الجد على المعاش كانت زوجته تأخذ منه " المعاش " مما أثار غضب الزوج بسبب تضييقها عليه ورفضها إعطائه مالا من معاشه وكثر التشاجر بينهما الذي أصبح دائما مع كل أول شهر بعد حصوله على المعاش .

تشاجر بسبب المعاش 

وبعد كثرة الشجار بسبب المعاش سيطر الشيطان على عقل الجد وقرر أن يحتفظ بسيخ حديدي وسلاح ابيض في مسكنهما لتهديد الزوجة بهما في حالة رفضها إعطائه مالا من معاشه حتى ترضخ لطلبه وتعطيه المال.

تنفيذ الجريمة 

وفي يوم الواقعة ذهب الجد إلى الحضانة لإحضار حفيدته وعاد إلى شقته بالمنزل وصعد إلى زوجته ممسكا السيخ الحديدي في يده والسلاح الأبيض في اليد الأخرى وطلب منها مالا فرفضت ولم تعطيه ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين بينهما وقامت الزوجة بأخذ السيخ الحديدي من يده ووقعا الاثنين على الأرض وقام الزوج بطعنها بالسلاح الأبيض الذي كان يده الأخرى مما أدى إلى إصابتها بالصدر والتي أودت بحياتها.

مطاردة على طريق أسيوط.. سقوط عصابة مخدرات يتزعمها زوجان

السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

رفضت إعطائه مال

وتوصلت تحريات النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها بسبب قيام الأخيرة بتضييق الإنفاق على المتهم فقام بتجهيز سلاح أبيض لتهديد المجني عليها حتى تقوم بإعطائه بعض المبالغ المالية وفي حالة رفضها يقوم بإنهاء حياتها ويوم الواقعة ذهب المتهم إلى زوجته المجني عليها وطلب منها بعض المال فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشاجر فانهال عليها بذلك السلاح مما أدى إلى وفاتها .

السجن المشدد 15 سنة

وأسدلت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ ، أوراق القضية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

 

5dfa2456-c20a-4042-b329-ba7633a063bb
5dfa2456-c20a-4042-b329-ba7633a063bb
08b18496-acda-4168-8ff5-77096efb9b43
08b18496-acda-4168-8ff5-77096efb9b43
11e9bc59-3052-4388-bd16-5ec1a5230db0
11e9bc59-3052-4388-bd16-5ec1a5230db0
92e995f4-a4ae-441a-839e-4bcac9c65de0
92e995f4-a4ae-441a-839e-4bcac9c65de0
186ed762-9ee7-4af9-8f6e-efccad64add2
186ed762-9ee7-4af9-8f6e-efccad64add2
939d61c9-13e0-4b83-94ab-e0f732cc07b6
939d61c9-13e0-4b83-94ab-e0f732cc07b6
60776479-f751-40a8-8cc2-f7fb16ab7364
60776479-f751-40a8-8cc2-f7fb16ab7364
c32a70d6-066c-4127-aa79-4aa961e6050c
c32a70d6-066c-4127-aa79-4aa961e6050c
أسيوط الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط مسن ينهي حياة زوجته مسن ينهي حياة زوجته باسيوط خلافات زوجية المعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

عينيها راحت .. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

موضوعات متعلقة

السجن المؤبد لـ 4 أشخاص أنهوا حياة شخصين وأصابوا 3 سيدات بأسيوط

بسبب خصومة ثأرية.. السجن المشدد 15 سنة لعامل أنهى حياة شخص بأسيوط

ترشيحاتنا

حكم استخدام الصور العارية في الإعلانات والدعاية.. دار الإفتاء ترد

الساحر.. أول تعليق من شيكابالا على انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط

رواتب وضباط شرطة .. حماس تبدأ بالظهور من جديد في أجزاء بغزة

العراق تسلم السفارة الأمريكية بـ بغداد مذكرة احتجاج على قصف الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

نجم السنغال يطيح بحكام مصريين من أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

اﻟﻤﺰﻳﺪ