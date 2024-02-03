بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط

بعد 45 عاما من الزواج بين " سعد الدين . ح . ع " و " عواطف . ع .ح " أنجبا خلالها 8 أبناء بينهم 5 من الفتيات خلال طيلة عمر الزواج الذي امتد لـ 45 عاما تزوج أبنائهما وأنجبوا وأصبحا جدين ولكن رغم هذه العشرة بدأت الخلافات الزوجية بين الجدين بعد خروج الجد على المعاش بسبب سيطرة واستحواذ الجدة على معاش زوجها ورفضها إعطائه مصروفا من معاشه لكي ينفق على نفسه مما أشعره الحسرة على نفسه وسيطر الشيطان على عقله فحمل سلاح ابيض وذهب إليها ليحصل على " فلوسا " من معاشه ولكن رفضت الجدة طلبه فانهال عليها بالسلاح الأبيض حتى أن أنهى حياتها فماتت الجدة وعوقب الجد بالسجن المشدد 15 عاما .. تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة أسيوط .

عشرة 45 عاما

البداية كان يعيشان الزوجين " سعد الدين و عواطف " لأكثر من 45 عاما بمنزلهما في منطقة الوليدية دائرة قسم أن أسيوط بعد أن زوجا أبنائهم 5 من الفتيات و3 من البنين وأنجبوا وأقام كلا منهم في منزله باستثناء احدهم كان يقيم مع الجدين بمنزلهما بالوليدية وبعد خرج الجد على المعاش كانت زوجته تأخذ منه " المعاش " مما أثار غضب الزوج بسبب تضييقها عليه ورفضها إعطائه مالا من معاشه وكثر التشاجر بينهما الذي أصبح دائما مع كل أول شهر بعد حصوله على المعاش .

تشاجر بسبب المعاش

وبعد كثرة الشجار بسبب المعاش سيطر الشيطان على عقل الجد وقرر أن يحتفظ بسيخ حديدي وسلاح ابيض في مسكنهما لتهديد الزوجة بهما في حالة رفضها إعطائه مالا من معاشه حتى ترضخ لطلبه وتعطيه المال.

تنفيذ الجريمة

وفي يوم الواقعة ذهب الجد إلى الحضانة لإحضار حفيدته وعاد إلى شقته بالمنزل وصعد إلى زوجته ممسكا السيخ الحديدي في يده والسلاح الأبيض في اليد الأخرى وطلب منها مالا فرفضت ولم تعطيه ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين بينهما وقامت الزوجة بأخذ السيخ الحديدي من يده ووقعا الاثنين على الأرض وقام الزوج بطعنها بالسلاح الأبيض الذي كان يده الأخرى مما أدى إلى إصابتها بالصدر والتي أودت بحياتها.

رفضت إعطائه مال

وتوصلت تحريات النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها بسبب قيام الأخيرة بتضييق الإنفاق على المتهم فقام بتجهيز سلاح أبيض لتهديد المجني عليها حتى تقوم بإعطائه بعض المبالغ المالية وفي حالة رفضها يقوم بإنهاء حياتها ويوم الواقعة ذهب المتهم إلى زوجته المجني عليها وطلب منها بعض المال فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشاجر فانهال عليها بذلك السلاح مما أدى إلى وفاتها .

السجن المشدد 15 سنة

وأسدلت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ ، أوراق القضية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

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