مطاردةعلى طرق أسيوط.. سقوط عصابة مخدرات تزعمها زوجان

تزعم زوجان تشكيلا عصابيا في أسيوط مكون من 5 أشخاص تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة لكلا منهم دوره في التشكيل منهم من يقوم بعقد وإبرام الصفقات مع كبار التجار من مروجي الأسلحة والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع بمختلف محافظات الجمهورية ومنهم من يوم بتخزين الأسلحة ومنهم من يقوم بنقلها وتوصيلها إلى عملائهم ومنهم من يمول هذه الصفقات معتقدين عدم تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم خاصة مع استخدامهم وسائل نقل مختلفة حتى أن سقطوا في قبضة ضباط مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة وتكتب نهايتهم خلف القضبان .

تكوين تشكيل عصابي

كانت معلومات وردت إلى العميد محمد الجندي المفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية تفيد قيام كلا من " عادل . م . م " 56 عاما ، وزوجته " فهيمه . أ . ح " 45 عاما مقيمان القاهرة و " زكريا . ع . س " 31 عاما ، مقيم جنوب سيناء ، وشقيقه " مصطفى . ع . س " 43 عاما و " حاتم . ع . م " 30 عاما مقيم الفيوم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار و تهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة يتزعمه الأول بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية ، حيث يقوما بعقد وإبرام الصفقات مع كبار تجار ومروجي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة داخل البلاد ويقوم متهم هارب بتمويل تلك الصفقات ويقوم المتهمان " زكريا . ع . س " و " حاتم . ع . م " بنقل وتخزين الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع داخل البلاد .

الاتجار في الأسلحة والمخدرات

ووردت معلومات من مصادر سرية أن المتهمين يحرزون أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بهدف ترويجها على عملائهم من المتعاملين معهم بناء على اتفاقات ومواعيد مسبقة فيما بينهم متخذين من جمهورية مصر العربية مسرحا لممارسة نشاطهم الآثم مستخدمين في ذلك وسائل نقل مختلفة للتمويه على أجهزة المكافحة .

وبتقنين الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة بالاشتراك مع وقسم شرطة أسيوط الجديدة وقوات الأمن المركزي وتم وضع خطة لضبط المتهمين وما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومواد المخدرة .

ضبط ترسانة أسلحة

وقاد العقيد أحمد الدربي المفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة والرائد أسامة شوقي المفتش بالإدارة قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم الرابع " زكريا . ع . س " بمحافظة جنوب سيناء وتبين عدم تواجد المتهم وتواجد شقيقه المتهم الخامس وبتفتيش المنزل عثر على ثلاثة أريكة " كنبه بها مخازن سرية " سحارة " وبتفتيشهم عثر بداخلهم على الأتي " مدفع رشاش جرينوف روسي الصنع ، 6 بنادق آلية ، اثنان بندقية قناصة روسي الصنع ، بندقية قناصة تركي الصنع ، بندقية آلية بلجيكي الصنع ، اثنان بندقية لي انفليد ، بندقية خرطوش تركي الصنع ، مسدس ماركة استار ، 4 مسدسات عيار 9 مم ، اثنين طبنجة ساقية ، 3 تليسكوب ، منظار ميدان ، اثنان ماسورة رشاش جرينوف ، 43 شريط طلقات رشاش جرينوف ، اثنان جراب بندقية ، 4 جراب بندقية ، 7 مقبض ، 30 خزينة مختلفة ، عدد ثلاثة صناديق بلاستيك بداخلها 837 طلق ناري مختلفة الأعيرة ، 450 طلق ناري عيار 7.62 / 51 مم ، 1455 طلق ناري عيار 7.62 / 39 مم ، 475 طلق خرطوش عيار 12 مم ، 640 طلق ناري عيار 5.56 / 45 مم ، 4 طلقات عيار نصف بوصة وبمواجهة المتهم الخامس اقر بان الأسلحة والذخائر ملك لشقيقه المتهم الثالث وانه يعاونه في هذا النشاط وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية وتمكنت القوة من إلقاء القبض عليه .

رصد خطوط سير المتهمين

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بتوجه المتهم الثالث " زكريا . . ع . س " برفقة المتهم " الخامس " حاتم . ع . م " إلى محافظات الصعيد على الفور قاد المقدم " أحمد نايل و المقدم مصطفى علوان مفتشي بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة قوة من الشرطة السريين بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي وقوة من وحدة مباحث مركز اخميم بسوهاج وقاموا برصد خط سير المتهمان وعمل أكمنة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج وتمكنوا من ضبط المتهمان أثناء استقلالهما سيارة بما أسفر عنه الضبط بمنزل المتهم الرابع اقروا باشتراكهم مع المتهمين الأول والثانية والرابع " هارب " في الاتجار بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة .

القبض على زعيم التشكيل

فيما وردت معلومات للعميد أحمد عادل مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بتوجه المتهمان الأول والثانية إلى الطريق الصحراوي الشرقي ناحية محافظة أسيوط على الفور تم تشكيل قوة أمنية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة وتم عمل كمين محكم جنوب نقطة التحكم بالطريق وتمكنت القوة من ضبط المتهمين وبتفتيش سيارتهما عثر بداخلها على حقيبتين بداخلهم بندقيتين رشاش جرينوف مفككتين و 830 طلق ناري و 18 كيس بلاستيك بداخلهم مادة الحشيش المخدر،وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.

عقد صفقات مع تجار الأسلحة

وتوصلت تحريات العميد محمد الجندي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى قيام كلا من " عادل . م . ح " و زوجته " فهمية . أ . ح " و زكريا . ع . س " و " حمدي . ع . ع " هارب ، و " حاتم . ع . م " بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة يتزعمه الأول بالاشتراك مع زوجته الثانية يقوما بعقد وإبرام الصفقات مع كبار تجار ومروجي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة داخل البلاد ويقوم المتهم " حمدي . ع . ع " هارب بتمويل تلك الصفقات ويقوم المتهمان " زكريا . ع . س " و " حاتم . ع . م " بنقل وتخزين الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وذلك على نطاق واسع لتوزيعها على عملائهم مستخدمين في ذلك وسائل نقل مختلفة للتمويه على أجهزة المكافحة .

غسل الأموال

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم الإجرامي منذ فترة طويلة كونوا من خلالها ثروة مالية وإنهم لجأوا لارتكاب العديد من أفعال غسل الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي القانوني وأضافت التحريات التكميلية إلى أن المتهم " مصطفى . ع . س " سيئ النية اشترك مع أعضاء التشكيل العصابي في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وكان على علم بطبيعة عمل نشاط التشكيل العصابي .

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم بتشكيل عصابي يتزعمه الأول والثانية تخصص في الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر داخل جمهورية مصر العربية .

السجن المؤبد

وأسدلت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن ، بمعاقبة المتهمين الـ 5 بالسجن للاتجار في المواد المخدرة كما عاقبتهم المحكمة بالسجن المؤبد لاتجارهم في الأسلحة النارية والذخائر وعقد صفقات مع كبار التجار ومروجي المواد المخدرة والأسلحة الغير مرخصة بالبلاد.