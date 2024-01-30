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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد لـ 4 أشخاص أنهوا حياة شخصين وأصابوا 3 سيدات بأسيوط

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائر الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، 4 أشخاص بالسجن المؤبد، لقيامهم بإنهاء حياة شخصين وإصابة 3 آخرين بسبب مشاجرة بقرية الشامية بمركز ساحل سليم. 


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن.


تعود وقائع القضية رقم 5422 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية الشامية ووفاة شخصين وإصابة 3 آخرين .


انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز تبين من المعاينة والفحص مصرع " ممدوح . ح . ط " و " كريمة . ك . ع " وإصابة " دنيا . ع . خ " و شقيقتها " نسرين " و " فتحية . ع . خ " .

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وتوصلت تحريات النقيب أحمد صبحي صالح معاون مباح مركز شرطة ساحل سليم أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مؤمن . ع . خ " 29 عاما ، و " نادي . م . خ " 34 عاما ، و " محمد . م . ح " 25 عاما ، و " أحمد . م . ح " ، وأشارت التحريات إلى انه أثناء سير احد أفراد عائلة المجني عليهم ويدعى " مصطفى . م . خ " مستقلا دراجته البخارية استوقفه المتهمان " الثالث والرابع وحدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهم الرابع بسكب كوب من الشاي على وجهه فقام " مصطفى . م . خ " بالاتصال بشقيقه " نادي " والمتهم الأول " مؤمن . ع . خ " واتفقوا فيما بينهم على رد الاعتداء واحضر المتهم الأول بندقية آلية والمتهم الثاني احضر فرد خرطوش واستقلوا دراجة بخارية وأثناء سيرهم تقابلوا مع المجني عليه الأول " ممدوح . ح . ط " فقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبة والتي أودت بحياته وعقب ذلك لاذوا بالفرار مما اثر غضب عائلة المتوفى وقرروا الانتقام فقام نجل المتوفى المتهم الثالث بصحبته المتهم الرابع بإحضار أسلحة نارية بنادق آلية واتجها إلى مسكن عائلة المتهم الأول وقاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية نتج عنها وفاة المجني عليها الثانية " كريمة .ك . ع " وإصابة كلا من " فتحية . ع . خ " و " نسرين . ع . م " وشقيقتها " دنيا . ع . م " وفرا هاربين وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث .

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