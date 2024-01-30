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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لـ طالب أنهى حياة والده بأسيوط

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائر الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، طالبا، بالسجن 5 سنوات لتعديه على والده بالضرب مما أدى إلى وفاته بقرية نزلة عبداللاه بمركز ديروط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن.


تعود وقائع القضية رقم 16432 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ من مركز الشرطة من مستشفى ديروط المركزي بوصول " عاطف . خ . ع " جثة هامدة وبه إصابات بالرأس .

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وتوصلت تحريات الرائد محمد محمد عبدالصبور رئيس مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " خليفة . ع . خ " 21 عاما طالب " نجل المجني عليه " حيث وقعت مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته " ميرفت . ص . ع " وأولاده وقام المجني عليه بالتعدي عليهم بالضرب ومحاولة طردهم من المنزل وقام نجل المجني عليه الأصغر ويدعى " مروان " بالذهاب إلى شقيقهم الأكبر المتهم " نجل المجني عليه الأكبر " في محل البقالة الخاص بهم لإحضاره لفض المشاجرة وعقب عودتهم إلى المنزل حاول المتهم فض المشاجرة ولكن تطور الأمر إلى تشاجر المتهم مع والده المجني عليه وتطورت المشاجرة إلى قيام المتهم بالتعدي على والده بعصا شوم وقام بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته .

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