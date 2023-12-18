السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، شخصين بالسجن المشدد 15 عاما لقيامهما بقتل عروسين وأصابا آخرين بعد أن أطلقا عليهما وابلا من الأعيرة النارية بجزيرة ساحل سليم في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .



تعود وقائع القضية رقم 5360 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة ساحل سليم إلى إطلاق أعيرة نارية في منزل بجزيرة ساحل سليم ووجود وفيات ومصابين .

وانتقل الرائد أحمد عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مقتل " مهاب . ع . ع " و " شهد . م . د " وإصابة " عبد الرحمن . م . ع " و شقيقته " رانيا . م . د " .



وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة كلا من " أحمد . ق . د " و " عبد اللطيف . أ . ع " أقارب المجني عليها الثانية والتي كانت على علاقة عاطفية مع المجني عليه الأول مما أثار حفيظة المتهمين وتدخل الأهالي وانتهوا إلى زواج المجني عليهما الأول والثانية ونجح الأهالي في زواجهما ولكن أصر أهل المجني عليها الثانية على حضور أهل المجني عليه الأول إلى منزلهم لاتهمام الزواج بشكل رسمي ولائق والاتفاق على متطلبات الزواج .



وكشفت تحريات المباحث إلى انه في اليوم المحدد لحضور أسرة المجني عليه الأول لمنزل أسرة المجني عليها الثانية اتفق المتهمان على الخلاص من المجني عليهما واعدوا خطتهم بإحضار أسلحة نارية واختباو وسط الزراعات المجاورة لمنزل المجني عليها الثانية وفور وصول المجني عليه الأول وأسرته ودخولهم المنزل توجها المتهمان إلى المندرة المتواجد بها العريس وأسرته وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب العريس مما أدى إلى وفاته وأصابوا المجني عليه الثالث وقام المتهم الأول بالدخول إلى الحجرة المتواجد بها النساء وأطلق النار صوب المجني عليهما الثانية مما أدى إلى وفاتها وأصاب المجني عليها الرابعة شقيقة الأول .