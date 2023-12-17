عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر خردة يشتري كابلات إشارات السكة الحديد المسروقة بأسيوط

الدائرة الثانية عشر
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، تاجر خردة ، بالسجن 3 سنوات ، لقيامه بشراء مهمات ومعدات أبراج الإشارة الخاصة بخطوط السكة الحديدية من لصوص بعد سرقتها بناحية مزلقان فزارة بمركز القوصية .


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
 

تعود وقائع القضية رقم 9301 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة السكة الحديد من مهندسي الإشارات بهيئة السكة الحديد بفقد وسرقة كمية من الترنسات وكابلات الإشارات المتواجدة بغرف الإشارة بجانب السكة الحديد بناحية مزلقان الرياح وحتى منزلقان فزارة .

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم بأسيوط

مصرع صغير أشعل النيران في البوص بأسيوط


وعلى الفور قام المقدم شادي حسام الدين رئيس مباحث قسم شرطة السكة الحديد بأسيوط بالاشتراك مع مباحث مركز ديروط بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة على طول السكة الحديد بمحيط المنطقة المبلغ عنها وتلاحظ تواجد ثلاث اشخاص يقومون بالعبث في إحدى غرف الإشارات المتواجدة بجوار السكة الحديد ، وعلى الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 كابل إشارات بطول 2م وكذا مجموعة من وصلات الكهرباء .


وبمواجهة المتهم اعترفوا بسرقة الكابلات والترنسات وبيعها لتاجر خردة يدعى " طه . م . م " وبضبطه عثر بحوزته على كمية من أجزاء الترنسات الخاصة بهيئة السكة الحديد وكذلك كابلات نحاسية .

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط السكة الحديد سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

صحف الكويت تبرز نعي الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية جريمة تهرب يُعاقب عليها القانون

بوتين: كان لدى اعتقاد خاطئ بشأن الغرب بسبب سذاجتى وطيبة قلبي

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه

صحيفة عبرية تسخر من هدف قضاء جيش الاحتلال على السنوار

أقوى موبايل في العالم.. سعر Iphone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

هذا ما يحدث بالطقس اليوم.. ورسميًا بدء فصل الشتاء بهذا الموعد

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ