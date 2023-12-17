السجن 3 سنوات لتاجر خردة يشتري كابلات إشارات السكة الحديد المسروقة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، تاجر خردة ، بالسجن 3 سنوات ، لقيامه بشراء مهمات ومعدات أبراج الإشارة الخاصة بخطوط السكة الحديدية من لصوص بعد سرقتها بناحية مزلقان فزارة بمركز القوصية .



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .



تعود وقائع القضية رقم 9301 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة السكة الحديد من مهندسي الإشارات بهيئة السكة الحديد بفقد وسرقة كمية من الترنسات وكابلات الإشارات المتواجدة بغرف الإشارة بجانب السكة الحديد بناحية مزلقان الرياح وحتى منزلقان فزارة .



وعلى الفور قام المقدم شادي حسام الدين رئيس مباحث قسم شرطة السكة الحديد بأسيوط بالاشتراك مع مباحث مركز ديروط بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة على طول السكة الحديد بمحيط المنطقة المبلغ عنها وتلاحظ تواجد ثلاث اشخاص يقومون بالعبث في إحدى غرف الإشارات المتواجدة بجوار السكة الحديد ، وعلى الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 كابل إشارات بطول 2م وكذا مجموعة من وصلات الكهرباء .



وبمواجهة المتهم اعترفوا بسرقة الكابلات والترنسات وبيعها لتاجر خردة يدعى " طه . م . م " وبضبطه عثر بحوزته على كمية من أجزاء الترنسات الخاصة بهيئة السكة الحديد وكذلك كابلات نحاسية .