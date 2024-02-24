طلع من المسجد يخلص خناقة .. السجن المؤبد لـ عاطل أنهى حياة مسن بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت، عاطلا، بالسجن المؤبد ، لقيامه بإنهاء حياة شخص تدخل لفض مشاجرة بين شقيق المتهم وشخص آخر بقرية الشيخ شحاتة بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .



تعود وقائع القضية رقم 5019 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم بورود بلاغا من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول " أحمد . هـ . ع " 63 عاما ، جثة هامدة بها طلق ناري .



وتوصلت تحريات النقيب أحمد صبحي معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين " حازم . ا . س " و " محمد . ع . س " وأثناء خروج المجني عليه رفقة شقيقه من المشاهد تدخلا لفض المشاجرة وتمكنا من تفريق الطرفين إلا أن المجني عليه فوجئ بشقيق الطرف الأول " السنوسي . ا . ع " المتهم و شقيقه " فاروق . ا . س " هارب محرزان سلاحا نارية وقام المتهم بإطلاق عيارا ناريا صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته .