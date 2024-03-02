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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لسائق وزوجته اختطفا معلمة وجرداها من ملابسها بأسيوط.. فيديو

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت ، حضوريا لسائق وغيابيا لزوجته بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهما باختطاف معلمة واستدراجها إلى مسكنهم وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقت متعلقاتها .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة و المستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ . 


تعود وقائع القضية رقم 2962 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي قسم الشرطة بلاغا من " عفاف . ع . م " 57 عاما معلمة بإحدى مدارس حي شرق أسيوط بقيام سائق وزوجته باختطافها واستدراجها إلى منزلهما وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية وسرقت هاتفها المحمول و100 ألف جنيه وفيزا المرتب الخاص بها .

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وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى قيام المتهمان " عمرو . ع . ع " 35 عاما سائق وزوجته " كريمة . م . أ " 33 عاما بخطف المجني عليها عن طريق التحايل واستدراجها داخل مركبة " توك توك " إلى مسكنهما بقرية الواسطى بمركز الفتح وقاما بسرقتها تحت تهديد السلاح وإجبارها على خلع بعض ملابسها وتصويرها بهاتف محمول.


وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين نجل المجني عليها والمتهم الأول مما دفع المتهمين إلى ارتكاب الواقعة لابتزاز نجل المجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية .

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