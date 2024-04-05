بسبب الميراث .. السجن المشدد 15 عاما لـ عامل أنهى حياة شخص بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 15 عاما ، لاشتراكه مع آخرين هاربين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات على الميراث بقرية أم القصور بمركز منفلوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 28227 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط ، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية أم القصور ووجود جثة ملقاة على الأرض بالقرب من السكة الحديد .

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ النقيب ياسين محمد أحمد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط وتبين أن الجثة لشخص يدعى " شعبان . م . م " مقيم بقرية أم القصور .

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " أحمد . م . ح " عامل بمستشفى أم القصور الجامعي ، وآخرين هاربين ، وأشارت التحريات إلى انه أثناء تواجد المجني عليه رفقة شقيقه بالأرض الزراعية الخاص بهما حضر إليهما المتهم وآخرين هاربين محرزين أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه والتي أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم على الميراث .