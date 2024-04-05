عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الميراث .. السجن المشدد 15 عاما لـ عامل أنهى حياة شخص بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 15 عاما ، لاشتراكه مع آخرين هاربين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات على الميراث بقرية أم القصور بمركز منفلوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 28227 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط ، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بإطلاق أعيرة نارية بقرية أم القصور ووجود جثة ملقاة على الأرض بالقرب من السكة الحديد .

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ النقيب ياسين محمد أحمد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط وتبين أن الجثة لشخص يدعى " شعبان . م . م " مقيم بقرية أم القصور .

15 طعنة.. جنايات أسيوط تعاقب تاجر مواشي بالإعدام شنقا أنهى حياة زوجته

السجن المشدد 10 سنوات لسائق وزوجته اختطفا معلمة وجرداها من ملابسها بأسيوط.. فيديو

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " أحمد . م . ح " عامل بمستشفى أم القصور الجامعي ، وآخرين هاربين ، وأشارت التحريات إلى انه أثناء تواجد المجني عليه رفقة شقيقه بالأرض الزراعية الخاص بهما حضر إليهما المتهم وآخرين هاربين محرزين أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه والتي أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم على الميراث .

أسيوط أخبار أسيوط الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 15 سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

السجن المشدد 15 عاما لـ عامل لإدارته ورشة تصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

بسبب خلافات أسرية..السجن المشدد 7 سنوات لـ طالبة أنهت حياة حماتها بأسيوط

ترشيحاتنا

ما هو جيش اللافندر الذي يحارب في صفوف قوات الاحتلال لإبادة غزة؟

هتغير حياتك 180 درجة..عجائب الصلاة على النبي في آخر جمعة من رمضان

رشاد العليمي: ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بمثابة معجزة

مكتب نتنياهو: فتح معبر إيريز أمام دخول المساعدات لغزة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

مصر تخطو خطوات جيدة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الهمم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سلمي أبو ضيف تثير الجدل في أول ظهور بعد أعلى نسبة مشاهدة

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

الفنان محمد محمود يقيم حفل إفطار لأسرة أعلى نسبة مشاهدة

طبيبة تفجر مفاجأة عن التخسيس بخل التفاح

فيديو

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ