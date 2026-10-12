وزير الطاقة السعودي ووزيرا البترول والكهرباء يتفقدون جناح قطاع البترول المصري بالرياض

تفقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، يرافقه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جناح قطاع البترول المصري، وذلك عقب افتتاح المعرض المصاحب للدورة 25 لمؤتمر البترول العالمي (WPC Energy) بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، أن الجناح يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات، إلى جانب الإمكانات الفنية والهندسية لشركات القطاع وخبراتها في تنفيذ المشروعات الكبرى وأعمال الإنشاءات والصيانة وحفر الآبار وتموين السيارات بالغاز، بما يعكس قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الجناح المصري يضم 12 شركة وجهة، هي الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وشركات (إنبي، وبتروجت، وبترومنت، وخدمات البترول البحرية، والحديثة للحفر، وصان مصر، وغازتك وكارجاس).

وأوضحت أن الجناح يبرز ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وإمكانات متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، فضلا عن دور بوابة مصر للاستكشاف في إتاحة البيانات الفنية عبر منصتها الرقمية لدعم اتخاذ القرارات وجذب استثمارات جديدة.

وتابعت أن المشاركة المصرية تسلط الضوء على الخبرات المتراكمة للشركات وسجل أعمالها في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها ولاسيما في المملكة العربية السعودية وأسواق المنطقة، لتعزيز حضور الشركات المصرية في المشروعات الإقليمية والدولية.

وأكدت أن الجناح يستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية والعملاء والمقاولين والمستثمرين، وفتح مجالات جديدة للشراكات وتنفيذ العطاءات المشتركة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في توسيع أعمال الشركات وزيادة تنافسيتها، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والخدمات الهندسية والفنية.