السجن المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره في المواد المخدرة بقرية المندرة قلبي بمركز منفلوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائباً رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن وطارق فارس.



وتعود وقائع القضية رقم 3988 لسنة 2024 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات للملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط من احد مصادره السرية تفيد قيام المتهم " أدهم . ح . أ " 38 عاما ، سائق ، ومقيم قرية المندرة قلبي بحيازة وإحراز مواد وعقاقير مخدرة بقصد الإتجار فيها والتربح منها بصورتي نصف الجملة والقطاعي متخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفائها .



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم أثناء مزاولة نشاطه بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 لفافة بداخلها مادة " الشابو " وكذا 17 قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 325 جنيهًا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع .