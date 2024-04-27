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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لشخص باع أرضا من أملاك الدولة بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، شخص بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامة بتزوير عقد بيع قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية الظهير الصحراوي الغربي بقرية العتامنة بمركز منفلوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن و طارق فارس .


تعود وقائع القضية رقم 1668 لسنة 2017 جنايات منفلوط إلى تقدم الإدارة العامة بالشئون القانونية بمحافظة أسيوط ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه " قناوي . س . ع " مقيم قرية العتامنة بتزوير عقد بيع ارض بالظهير الصحراوي بمساحة 10 أفدنة منسوب بيعه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيامه ببيعها إلى احد الأشخاص لإنشاء محطة تمويل وخدمة سيارات عليها .

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وتبين من خلال اللجنة المشكلة بقرار الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة أسيوط أن العقد الذي باع به المتهم قطعة الأرض غير صحيح وقيام المتهم بتزوير عقد بيع منسوب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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