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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد لـ فلاح للإتجار في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، فلاح بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي يقوم بزراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية عرب العمايم بمركز منفلوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن و طارق فارس .


تعود وقائع القضية رقم 19451 لسنة 2021 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز منفلوط بقيام المتهم " محمد . ج . ح " 24 عاما ، فلاح مقيم قرية عرب العمايم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي قاموا بزراعة مساحة من الأرض بالظهير الصحراوي الغربي بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار فيها .


وتوصلت تحريات العقيد خالد شريت رئيس فرع بحث شمال أسيوط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى قيام المتهم وآخرين باستئجار ارض صحراوية بالظهير الصحراوي الغربي بزمام مركزي منفلوط والقوصية ويقومون بزراعتها بالنباتات المخدرة " نبات القنب الهندي المهجن "وذلك للحصول على مبالغ مالية طائلة حصيلة بيع تلك الزراعات .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد خالد شريت بالاشتراك مع رئيس مباحث منفلوط و قوة من أفراد الشرطة استهدفت قطعة الأرض وتبين أن مساحتها 5 أفدنة مزروعة بنبات عشبي اخضر يشتبه في كونه نبات الهيدرو ـ القنب الهندي المهجن وبالتفتيش عثر على كمية كبيرة من الأجولة البلاستيكية وبداخلها لفافات لذات النبات معده للبيع كما عثر على 3 جراكن بداخلها كميات من بذور لذات النبات

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