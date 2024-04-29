عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار يروي رحلة محمد فوزى في 100 سنة غنا بالأوبرا

حفلة ١٠٠ سنة غنا
حفلة ١٠٠ سنة غنا

واصلت وزارة الثقافة تنفيذ خططها الهادفة إلي صون التراث الإبداعي حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم على الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى .

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير على الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت ، سمير عزمى ، شيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لالقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضا عدد من مؤلفاته الايقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد ، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل واعماله .

ومع الالحان الخالدة لمحمد فوزى والتى تمثل أحد ملامح التطوير فى مجال الموسيقى والغناء العربى ، وبأسلوبه المميز وامكاناته الصوتية الفريدة استعرض الحجار وضيوفه نخبة مختاره منها يا أعز من عينى حبيبى وعينية ، يا نور جديد ( عيد الميلاد) ، ليه يا قلبى ليه ، راح توحشنى ،

كل دقه في قلبى ، دويتو شحات الغرام وشاركته الأداء نادية مصطفى ، الشوق ، يا مصطفى يا مصطفى ، فين قلبى ، ماما زمانها جاية ، مال القمر ، طير بينا ياقلبى ، تسلم لقلبى ، كلمنى طمنى ( اكابيلا) ، دارى العيون ، بلدى أحببتك يا بلدى وغيرها الى جانب اغنية 100 سنا غنا التى كتبت خصيصا للمشروع .

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .

محمد فوزي دار الاوبرا المصرية علي الحجار مصطفى قمر نادية مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

موضوعات متعلقة

جولة أوروبية لراغب علامة فى أمريكا وكندا

تعرف على موعد ومكان جنازة السيناريست عصام الشماع

وفاة السيناريست عصام الشماع بعد صراع مع المرض

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفى

أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

تفاصيل حفل فريق كاريوكي ومروان بابلو في تركيا

أخبار الفن.. صابرين: عندي استعداد للزواج مرة أخرى وماستر كلاس لسيد رجب بمهرجان الإسكندرية

صابرين تكشف أسم فيلم ندمت على المشاركة فيه.. ما قصته؟

ترشيحاتنا

رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كثير من المأثورات والأدعية

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

الأيام المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية.. ماذا تعرف عن أسبوع آلام المسيح؟

تجدد للزمالك ولا تروح السعودية؟.. محمد عواد: كل شيء وارد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ