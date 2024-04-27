مات في عز شبابه.. ملاكم عالمي يتوفى بسبب لكمة في مباراة|تفاصيل

توفي الملاكم ذو الوزن الثقيل أردي نديمبو، بعد ثلاثة أسابيع من هزيمته بالضربة القاضية التي تركته في غيبوبة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ظل نديمبو، البالغ من العمر 27 عامًا، فاقدًا للوعي لعدة دقائق بعد تعرضه لضربة قاضية وحشية على يد نيستور سانتانا عندما اشتبكوا في دوري القتال الجماعي في فلوريدا، فيما تم نقله بسرعة إلى مستشفى محلي، حيث تم وضعه في غيبوبة صناعية.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع من المباراة، توفي نديمبو. وجاء في بيان صادر عن الحملة: "نحن في Viva Promotions ننعي خسارة أردي نديمبو، الملاكم الكونغولي الموهوب الذي توفي بشكل مأساوي بعد الضربة القاضية في مباراة Team Combat League في 5 أبريل.

وانهالت التعازي أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك أحد المعجبين: "فليرقد بسلام. لقد توفي أردي نديمبو في ميامي. تعازينا لعائلته". بينما قال آخر: "ارقد بسلام أردي نديمبو، تعازينا للأهل والأصدقاء".

"يحزنني سماع وفاة أردي نديمبو متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مباراته الأخيرة. RIP Warrior" ثالثة. وأضاف آخر: "تعازينا لعائلة وأصدقاء هذا الشاب أردي نديمبو، لقد كان مصارعا".

بدأت حملة جمع التبرعات منذ ذلك الحين لعائلة نديمبو والتي تبلغ حاليًا أكثر من 11000 دولار (8700 جنيه إسترليني).

تضيف حملة جمع التبرعات: "سيطابق Team Combat League إجمالي تبرعات الطرف الثالث بما يصل إلى 25000 دولار كحد أقصى لمساعدة أطفال Ndembo. "أصله من برازافيل، الكونغو، أردي نديمبو هو أب لطفلين يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأضافت الحملة: يرجى تخصيص بعض الوقت لإرسال قوتكم وصلواتكم ودعمكم المالي لأطفال نديمبو في هذا الوقت العصيب.

وطالبت: نطلب من الجميع احترام حقوق الأسرة طلب الخصوصية في هذا الوقت، شكرًا لك على اهتمامك".