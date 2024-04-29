عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

. تطبيقات أساسية
. تطبيقات أساسية طال انتظاهرها تعتزم شركة آبل تحديثها في هوا

 العديد من التطبيقات الأساسية تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون مع نظام iOS 18 القادم ومن المنتظر أن تكشف شركة آبل عن بعض في أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها في العاشرمن يونيو المقبل مع بدء مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2024.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “cnet.com  ”  من المقرر أن تشمل  التحديثات الجديدة لتطبيقات الصور والملاحظات واللياقة والبريد الإلكتروني وذلك دون إشارة واضحة إلى المزايا الجديدة والتي ستكون متاحة بها .

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

أخبار التكنولوجيا| أحدث وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة وموبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

ومن المقرر، أن تضيف آبل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى مختلف التطبيقات والخدمات التابعة لها وذلك استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs إما من تطوير آبل نفسها أو اعتمادًا على إحدى الشركات الخارجية، وذلك مثل جوجل أو OpenAI أو بايدو.

ووفقًا لما أعلنته آبل سابقًا على نحو رسمي فمن المتوقع أن تكون مزايا الذكاء الاصطناعي واضحة على نحو كبير وسيشهد تطبيق الرسائل تكاملًا مع معيار المراسلة RCS وذلك ليسمح لمستخدمي هواتف آيفون القيام بتبادل الرسائل مع مستخدمي أندرويد

ووستقوم شركة آبل من جانبها باستحداث تطبيق الآلة الحاسبة في هواتف آيفون وذلك مع تكامل أفضل مع تطبيق الملاحظات والذي سيدعم أيضًا إضافة بعض التسجيلات الصوتية.

ووستقوم شركة أبل أيضا بإضافة مساعدًا للتصفح وذلك بمتصفح سفاري وذلك لمساعدة المستخدمين في القيام بتلخيص صفحات الإنترنت والإجابة عن الأسئلة 

شركة ابل نظام iOS 18 القادم هواتف آيفون مزايا الذكاء الاصطناعي تطبيق الآلة الحاسبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

موضوعات متعلقة

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

أخبار التكنولوجيا| أحدث وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة وموبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

4 أسباب تدفعك إلى شراء سماعات OnePlus Buds 3

ترشيحاتنا

رؤساء شركات التوزيع يستعرضون خطط القضاء على سرقة التيار باجتماعات القابضة

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كثير من المأثورات والأدعية

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

الأيام المقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية.. ماذا تعرف عن أسبوع آلام المسيح؟

تجدد للزمالك ولا تروح السعودية؟.. محمد عواد: كل شيء وارد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ