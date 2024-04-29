تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

العديد من التطبيقات الأساسية تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون مع نظام iOS 18 القادم ومن المنتظر أن تكشف شركة آبل عن بعض في أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها في العاشرمن يونيو المقبل مع بدء مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2024.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “cnet.com ” من المقرر أن تشمل التحديثات الجديدة لتطبيقات الصور والملاحظات واللياقة والبريد الإلكتروني وذلك دون إشارة واضحة إلى المزايا الجديدة والتي ستكون متاحة بها .

ومن المقرر، أن تضيف آبل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى مختلف التطبيقات والخدمات التابعة لها وذلك استنادًا إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs إما من تطوير آبل نفسها أو اعتمادًا على إحدى الشركات الخارجية، وذلك مثل جوجل أو OpenAI أو بايدو.

ووفقًا لما أعلنته آبل سابقًا على نحو رسمي فمن المتوقع أن تكون مزايا الذكاء الاصطناعي واضحة على نحو كبير وسيشهد تطبيق الرسائل تكاملًا مع معيار المراسلة RCS وذلك ليسمح لمستخدمي هواتف آيفون القيام بتبادل الرسائل مع مستخدمي أندرويد

ووستقوم شركة آبل من جانبها باستحداث تطبيق الآلة الحاسبة في هواتف آيفون وذلك مع تكامل أفضل مع تطبيق الملاحظات والذي سيدعم أيضًا إضافة بعض التسجيلات الصوتية.

ووستقوم شركة أبل أيضا بإضافة مساعدًا للتصفح وذلك بمتصفح سفاري وذلك لمساعدة المستخدمين في القيام بتلخيص صفحات الإنترنت والإجابة عن الأسئلة