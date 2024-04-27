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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فقد النطق.. مذيع بريطاني شهير يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة|تفاصيل

راجح عمر
راجح عمر

أفصح الإعلامي البريطاني الشهير "راجح عمر" البالغ من العمر 65 عامًا، للمرة أولى عن حالته المرضية، وذلك بعد ظهوره في النشرة المسائية الليلة الماضية، وهو يكافح في نطق الكلمات أثناء إذاعته للنشرة الإخبارية. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أثارت معاناة راجح الواضحة موجة من القلق بين مشاهدي النشرة،  وشعروا بالقلق، وقاموا بنشر اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت قناة ITV لاحقًا أن راجح "أصبح مريضًا أثناء تقديمه للنشرة ويتلقى الآن الرعاية الطبية"، والآن خرج راجح عن صمته بشأن هذه المسألة.

وقال في بيان نشرته قناة ITV: "أود أن أشكر الجميع على لطفهم وتمنياتهم الطيبة، وخاصة جميع الطاقم الطبي، وجميع زملائي الرائعين في ITV News، ومشاهدينا الذين أعربوا عن قلقهم".. في ذلك الوقت، كنت مصممًا على الانتهاء من تقديم البرنامج.. أنا ممتن لكل الدعم الذي قدّمته لي".

وقال بيان القناة البريطانية إن الإعلامي الشهير "بعد العلاج الطبي في المستشفى يتعافى الآن في منزله مع عائلته.

وأضاف البيان “نتمنى لراجح الشفاء العاجل ونتطلع إلى عودته إلى الشاشة عندما يشعر بأنه جاهز". 

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