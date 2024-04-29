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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تحتفل بـ اليوم العالمي للملكية الفكرية

احتفالية الجامعة
احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحدة الملكية الفكرية والتنافسية، احتفالية، اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار" الملكية الفكرية واهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والابداع، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويهدف شعار الاحتفال هذا العام الى تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق مستقبل مستدام في جميع أرجاء العالم، وكذلك إيجاد سُبل لمواجهة التحديات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية   الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية ان هذا الاحتفال السنوي يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.


وتضمن الاحتفال عدة جلسات عمل تناقش عدة موضوعات تستهدف مناقشة استخدام الملكية الفكرية كأداة لتعزيز التنمية المستدامة، ودور أنظمة الابتكار والملكية الصناعية والذكاء الاصطناعي في دعم اهداف التنمية المستدامة، ويقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، وسيتم عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.


ويشارك في الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين.

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