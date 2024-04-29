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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض غير متوقع في سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الاثنين 29-4-2024 بعد حالة من الاستقرار، حيث سجل عيار 21 نحو 3070 جنيها للجرام بعدما سجل مساء أمس قبيل نهاية التعاملات 3100 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 3090 جنيها للشراء، رغم ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

وفي هذا الصدد، وصل سعر الذهب اليوم الاثنين 29 إبريل 2024 مستهل التعاملات، ليسود عيار 21 حالة هادئة في أسعار البيع والشراء، بحسب التحديث الوارد عن شعبة الذهب، وتابع سعر الذهب اليوم في مصر مساره الثابت.

وحافظ سعر الذهب على تحديثه الأخير الوارد عن شعبة الذهب، لتسجل أعيرة الذهب بمختلف أنواعها هدوءًا في سعر البيع والشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3508 بعدما سجل أمس 3542.75 جنيه للبيع بانخفاض بلغ أكثر من 42 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيها بيع إلي المستهلك وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 24560 جنيها في حالة الشراء من المستهلك. 

وسعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين يأتي وفق سعر الجرام حسب العيار، مضافا له المصنعية والتي تقدر بنحو 10% كحد أقصى.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3070 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2632 جنيها للبيع، وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2046 بعدما سجلت أمس 2066.75 جنيه للبيع.

زقد وصل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1755 جنيها بعدما سجلت مساء أمس 1771.5 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 24720 جنيها بعدما سجلت أمس 24 ألفا و800 جنيه للبيع، وسجل سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2337.5 دولارا للبيع و2338 دولارا للشراء.

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عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

وفي السياق نفسه، تختلف المصنعية من محل ذهب إلى آخر وحسب المحافظة ونوع الذهب أيضا، فهناك الذهب الإيطالي والهندي والسويسري والمصري به عدد كبير من الشركات التي تتنافس فيما بينها على عرض موديلات جديدة ومختلفة.

المخاوف والتوترات الجيوسياسية

جدير بالذكر، أن الذهب بدأ التصحيح السلبي الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت المخاوف والتوترات الجيوسياسية من حدوث تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لتبدأ عمليات البيع لجني الأرباح التي تدعمها حفاظ الدولار الأمريكي على مكاسبه إلى جانب توقعات استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة، بالإضافة إلى هذا تتداول أسعار العائد على السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ليزيد من الضغط السلبي.

بشكل عام نجد أن التصحيح السلبي الحالي في أسعار الذهب يعكس خروج المضاربين على ارتفاع الذهب من السوق بشكل تدريجي، وهو أحد العناصر التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستويات قياسية وصلت إلى 2431 دولار للأونصة.

نلاحظ أيضًا أن مشتريات صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب قد شهدت انتعاشا فجأة، مع تدفقات بلغت 28.5 طنًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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يتوافق هذا مع بيانات مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع التي أشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ابريل بمقدار 1.4 طن ذهب، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج التدفقات النقدية بقيادة صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب.

وسوف نرصد لكم جرام الذهب بكام في محلات الصاغة، اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي: 

- سعر الذهب اليوم عيار 24 تداول عند 3531 جنيها للبيع، و 3508 جنيها للشراء.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 3090 جنيها للبيع، و 3070 جنيها للشراء.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل حوالي 2649 جنيها للبيع، و 2632 جنيها للشراء.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ نحو 2060 جنيها للبيع، و 2046 جنيها للشراء.

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