إجراءات جديدة حددها القانون لتسجيل ساقطي قيد الميلاد والوفاة ..اعرفها

أقر قانون الأحوال المدنية الجديد ، عدة إجراءات جديدة لتسجيل ساقطي قيد الميلاد و الوفاة ، حيث نصت المادة 43 من القانون على أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.



وطبقا للقانون ، يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع .

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وحال فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.