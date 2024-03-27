عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. إجراءات جديدة لـ تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

أحوال مدنية
أحوال مدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية إجراءات جديدة لتصحيح البيانات ، حيث نصت المادة 46 من القانون، على أنه: «تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين».

لا يفوتك ||

 

txt

سيارات الأحوال المدنية تجوب المناطق الحضارية الجديدة.. صور

txt

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين

وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .

قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية تصحيح البيانات قيود الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ترشيحاتنا

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

السر في الانتخابات| ما سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب؟

غزوة بدر .. كيف شاركت الملائكة والشياطين؟ حسم الجدل في 10 أسئلة عن المعركة

حزب الله يعلن استشهاد عنصرين من قواته في الغارات الإسرائيلية الأخيرة |تفاصيل

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من دفع النفقة بأمر القانون

هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام القضاء بنية واحدة؟.. الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ