عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارات الأحوال المدنية تجوب المناطق الحضارية الجديدة.. صور

صدى البلد

واصلت وزارة الداخلية دوها لتفعيل الدور المجتمعى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وإستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

 تم الدفع بسيارات تكنولوجية متنقلة لأهالى المناطق الحضرية الجديدة بأحياء (مدينة الزهور أمام مركز طبى الزهور – حى أهالينا أمام مقر حى أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة") ، (حى العبور الجديدة أمام مركز شباب العبور الجديدة رقم "1" – حى روضة العبور أمام مقر حى الروضة بمحافظة القليوبية) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لهم.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

IMG_1452
IMG_1452
IMG_1453
IMG_1453
IMG_1454
IMG_1454
IMG_1451
IMG_1451
استخراج الأوراق الثبوتية الاحوال المدنية الأوراق الثبوتية الخدمات الجماهيرية الرقم القومي المناطق الحضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ