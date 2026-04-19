بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. «سيدات طائرة الأهلي» يواجه كمبالا الأوغندي في دور الـ16

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي مواجهة مهمة اليوم الأحد عندما يلتقي كمبالا سيتي الأوغندي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي والتأهل لربع نهائي البطولة.

واختتم الفريق استعداداته للمباراة يوم أمس، وعقد البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني، محاضرة بالفيديو للاعبات لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق الأوغندي.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد تأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل المباريات.