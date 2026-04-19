منتخب الناشئين يقترب من مواجهة اليابان وديا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

اقترب منتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، من خوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب اليابان للناشئين، وذلك خلال المعسكر المقبل، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر مايو المقبل.

وتأتي هذه المباراة ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الاحتكاك الدولي للاعبين، وتجهيزهم بشكل مثالي قبل خوض غمار البطولة القارية، خاصة أمام مدرسة كروية قوية مثل المنتخب الياباني، المعروف بانضباطه التكتيكي وسرعته في الأداء.

ويسعى الجهاز الفني للوقوف على مستوى العناصر الأساسية والبدلاء خلال المعسكر، للوصول إلى التشكيل الأنسب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.