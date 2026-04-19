منتخب اليد 2008 يعود إلى القاهرة اليوم بعد برونزية البحر المتوسط

تصل بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 إلى القاهرة في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم، قادمة من سلوفاكيا، بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة البحر المتوسط في نسختها الـ22.

وحقق منتخبنا الوطني المركز الثالث عقب الفوز على منتخب سلوفاكيا مستضيف البطولة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليؤكد اللاعبون جدارتهم بالوقوف على منصة التتويج بعد أداء قوي ومميز طوال منافسات البطولة.

وكان المنتخب قد قدم مستويات لافتة على مدار مشواره في البطولة، محققًا عدة انتصارات قوية، قبل أن يختتم مشاركته بحصد الميدالية البرونزية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل هذا الجيل الواعد، الذي سبق له تحقيق فضية بطولة العالم.