لجنة شئون اللاعبين تعقد اجتماعا الثلاثاء لحسم أزمة الزمالك وزيزو

تعقد لجنة شؤون اللاعبين بـ الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مهمة بعد غد الثلاثاء، لحسم الجدل الدائر حول الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك ونجمه السابق أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي الحالي.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين، بعد انتقال زيزو إلى الأهلي، وما تبعه من تبادل اتهامات وشكاوى رسمية، تتعلق ببنود التعاقد ومستحقات مالية، إلى جانب إجراءات فسخ التعاقد.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى دفوع جميع الأطراف، قبل اتخاذ قرارها النهائي، الذي قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل اللاعب وموقف الناديين قانونيًا خلال الفترة المقبلة.