تأثر جماهيريا.. محمد حتحوت: زيزو يمتلك خبرات تساعده على تخطي الأزمة الحالية

أكد محمد حتحوت، لاعب نادي إنبي السابق، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن انتقال أحمد سيد “زيزو” إلى النادي الأهلي مثّل صدمة لجماهير الزمالك، التي كانت ترتبط به بشكل كبير قبل رحيله.

وأوضح حتحوت أن انتقال زيزو إلى الغريم التقليدي وضعه تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير، وهو ما انعكس بشكل واضح على مستواه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة تؤهله لتجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة مستواه المعهود.

مباراة الاهلي القادمة

يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل قناة اون سيورت مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.