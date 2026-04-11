سيف تقا: زيزو ظلم نفسه بانتقاله إلى الأهلي

أكد التونسي سيف تقا لاعب وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، على أن تجربته مع نادي وادي دجلة هي الأفضل في مشواره مع الكرة المصرية، مشددًا على أن فريقه الحالي مع سيراميكا كليوباترا فريقه السابق هما الأفضل هذا الموسم، بسبب المستويات الكبيرة والنتائج الرائعة التي يقدمها كلًا منهما.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إمام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه" هما اللاعبان الأفضل حاليًا في الكرة المصرية بفارق كبير عن بقية اللاعبين.

وأضاف لاعب لانس الفرنسي السابق: زيزو ظلم نفسه بانتقاله إلى النادي الأهلي بعدما منح الزمالك كل شيء، حاليًا هو يبحث عن تكرار نفس الشيء مع الأحمر لكنه مضغوط والأمر سيأخذ وقتًا كثيرًا حتى يتأقلم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، كريستيانو رونالدو رحل من ريال مدريد ولعب ليوفنتوس، لكن لم يحقق شيئًا أو ينجح.

وأردف: زيزو لاعب كبير وقادر على العودة لمستواه الكبير من أجل الأهلي ومنتخب مصر الذي يحتاجه في كأس العالم مثلما يحتاجه الأحمر حاليًا في الأوقات الحاسمة من الموسم، هو نجم كبير وفي رأيي سيعود بكل قوة قبل كأس العالم.

وواصل لاعب النادي الإفريقي التونسي السابق: يورتشيتش مدرب بيراميدز هو أفضل مدير فني الموسم الماضي، والثنائي محمد الشيخ وعلي ماهر هما الأفضل هذا الموسم.

واختتم سيف تقا حديثه: الأكل المصري مختلف تمامًا عن الأكل التونسي، المصري كله جيلاتين، أحب العكاوي في مصر وأعشق المطبخ التونسي لإنه أكل أمي.