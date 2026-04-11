سيف تقا: «السبعة الكبار» كان هدفنا.. والأهلي سيعود ولن يستسلم بسهولة

قال التونسي سيف تقا، لاعب وادي دجلة الحالي والأفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، إنهم كفريق كان هدفهم منذ بداية الموسم الحالي هو التواجد ضمن السبعة الكبار والمنافسة على المربع الذهبي، مؤكدًا أنهم كلاعبون يحبون مثل تلك التحديات، وأن الأهلي رغم التعادل مع سيراميكا كليوباترا لن يترك المنافسة على اللقب بسهولة.

وأضاف "تقا"، في تصريحات لبرنامج ،"نجوم دوري نايل" مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الزمالك يتواجد في صدارة جدول الترتيب لكن الفارق ليس كبيرًا، الأبيض يمني النفس بلقب الدوري، وجماهيره تساند وتدعم بقوة، لذلك تجد كل لاعب يمنح الفريق 200 % من مجهوده، لأن جماهير مثل تلك تمنح دوافع وحوافز أكبر”.

وتابع لاعب لانس الفرنسي السابق: “بيراميدز أيضًا يتواجد في المنافسة بقوة، هو منافس قوي للغاية لكنه ليس بنفس قوة الموسم الماضي، متعة الدوري المصري أنه قبل 5 جولات على النهاية لا تعرف من سيكون البطل ولا من هي أطراف المربع الذهبي، وهذا ما يخبرك بقوة البطولة”.

وواصل لاعب النادي الأفريقي التونسي السابق: “أعتقد أن تعادل الأهلي مع سيراميكا سيكون نقطة انطلاق للفريق، يقولون لك في مثل تلك الحالات أن تخسر مبكرًا خير من أن تخسر في النهاية، الأهلي سيكون حاضرًا بقوة في المواجهة الثانية وفيما تلاها من مباريات، هو منافس شرس للغاية ولا يستسلم بسهولة، بسبب جماهيره الكبيرة التي تدعمه بكل قوة”.

واختتم سيف تقا حديثه قائلا: “الأحمر يمتلك ترسانة نجوم من العيار الثقيل، ربما هذه أفضل قائمة لاعبين خلال العقد الأخير، شاهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وجدت روحا كبيرة داخل وخارج الملعب، هذه الروح ستعيد الفريق لدائرة المنافسة مجددًا في المباريات القادمة”.