سيف تقا: تجربة لانس الفرنسي منحتني خبرات كثيرة

تحدث التونسي سيف تقا، لاعب وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، عن بداياته مع كرة القدم، مؤكدًا أنه بدأ مسيرته الكروية ناشئًا في نادي الملعب التونسي بعمر 8 سنوات، بعدها انتقل للنادي الذي يمثل مسقط رأس والده وهو اتحاد المُنستير، ثم انضم إلى النادي الإفريقي التونسي والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات، قبل أن يخوض تجربة احترافية مهمة وكبيرة في الدوري الفرنسي الممتاز "ليج وان" رفقة نادي لانس.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بعد العودة من فرنسا لعبت لنادي الهلال الرياضي بالشابة، قبل أن يأتيني عرض مميز للغاية للاحتراف في الدوري المصري ضمن صفوف فريق سيراميكا كليوباترا والذي لعبت له 3 مواسم، ثم تجربة مع نادي الاتحاد السكندري، قبل الانضمام إلى وادي دجلة الموسم الماضي.

وأضاف لاعب لانس الفرنسي السابق: تواجدي في صفوف النادي الإفريقي على مدار 6 مواسم متتالية، ثقل قدراتي وأعطاني خبرات مهمة ساعدتني على التألق في الدوري المصري، أن تلعب لفريق جماهيري كبير شيء جيد، أن تجد جماهير غفيرة متواجدة في كل مران وكل مباراة شيء رائع يحفزك على بذل أكثر من 100 % من مستواك.

وواصل لاعب النادي الإفريقي التونسي السابق: اللعب بجوار أسماء لاعبين كبار وكذلك لاعبين محترفين وآخرين دوليين يمنحك خبرات مهمة وكبيرة، حتى لو لم تكن تلعب باستمرار، تخيل معي تتواجد في مران به عشرات الآلاف من الجماهير، تذهب لتلعب مباراة تجد 40 ألفًا يدعمونك ويشجعونك ويهتفون باسمك، إنه شيء رائع للغاية.

واختتم سيف تقا حديثه: الأجواء التي عشتها في تونس وبعدها فرنسا ساعدتني على التألق في الدوري المصري، صراحةً أجواء مثل تلك لا تجعلك تتعب وأنت تلعب حتى لو لعبت 10 مباريات متتالية، أجواء مثل تلك تجعلك تلعب بـ200 % من مستواك.