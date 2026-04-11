بعد المتابعة الدقيقة .. من هو الإيفواري سيدريك جبو المرشح للانضمام للأهلي لتعويض رحيل ديانج ؟

بدأ النادي الأهلي مبكرًا في التحرك داخل سوق الانتقالات الصيفية تحسبا لمرحلة ما بعد رحيل المالي اليو ديانج الذي اقترب من خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا وتحديدا فى نادي فالنسيا الأسباني وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء للبحث عن بديل قادر على ملء الفراغ الكبير في وسط الملعب.

وفي هذا السياق برز اسم الإيفواري سيدريك جبو لاعب النجم الساحلي كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

من هو سيدريك جبو ؟

جبو صاحب الـ23 عامًا يعد من الأسماء الصاعدة بقوة في الكرة التونسية حيث بدأ مسيرته داخل صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل أن يخوض تجربة مهمة مع اتحاد سليمان والتي كانت بمثابة نقطة التحول في مسيرته حيث لفت الأنظار بقدراته البدنية وأسلوبه القتالي في وسط الملعب.

ومع انتقاله إلى النجم الساحلي في صيف 2024 بدأ اللاعب في تثبيت أقدامه بشكل أكبر ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق.

ورغم أن أرقامه الهجومية لا تبدو لافتة حيث شارك في 13 مباراة هذا الموسم وصنع هدفًا وحيدًا إلا أن دوره الحقيقي يظهر في الجانب الدفاعي إذ يتميز بقدرته على استرداد الكرة والتمركز الجيد أمام خط الدفاع فضلًا عن مساهمته في بناء اللعب من الخلف وهي أدوار تشبه إلى حد كبير ما كان يقدمه ديانج مع الأهلي.

متابعة اللاعب

مصادر مقربة من النادي الأهلي أكدت أن اللاعب دخل بالفعل ضمن دائرة اهتمامات الإدارة خاصة بعد متابعته في أكثر من مباراة كان أبرزها مواجهة فريقه أمام الترجي حيث نال إشادة بعض المسؤولين بفضل أدائه وانضباطه التكتيكي.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي الأهلي للتعاقد مع لاعب يجمع بين القوة البدنية وصغر السن بما يسمح بتطويره على المدى الطويل.

ورغم جدية الاهتمام فإن الصفقة تبدو معقدة نسبيًا في ظل وجود عروض أوروبية للاعب إلى جانب رغبة الترجي في استعادته مرة أخرى وإن كان اللاعب لا يتحمس كثيرًا لفكرة العودة.

ويزيد من سخونة الملف أن عقد جبو مع النجم الساحلي ينتهي بنهاية الموسم ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ دون مقابل وهو ما قد يشعل المنافسة على ضمه.

نسخة جديدة من ديانج

داخل الأهلي ينظر البعض إلى جبو باعتباره مشروع لاعب يمكن تطويره ليصبح نسخة جديدة من ديانج خاصة في ظل تشابه الأدوار داخل الملعب لكن القرار النهائي سيعتمد على رؤية الجهاز الفني وقدرته على توظيف اللاعب بالشكل الأمثل.

في النهاية يبقى اسم سيدريك جبو أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي في الوقت الحالي في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة وسط رغبة واضحة من إدارة النادي في تأمين خط الوسط بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق واستكمال مسيرة النجاحات داخل القلعة الحمراء.

كما يبرز العديد من الخيارات الأخرى أمام النادي الأهلي لتعويض رحيل المالي اليو ديانج من بينهم عدد من لاعبي النادي الأهلي المعارين مثل أحمد خالد كباكا المعار الى نادي زد وأحمد رضا المعار الى نادي البنك الأهلي فضلا عن الموريتانى ماتا ماجاسا لاعب نادي زد و ترشيح أكرم توفيق لاعب الفريق السابق ولاعب الشمال القطرى الحالي للعودة من جديد الى النادي الأهلي .