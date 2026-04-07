أحمد السيد: مباريات الأهلي المتبقية مسؤولية اللاعبين.. ورحيل ديانج خسارة كبيرة

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن المرحلة الحالية من الدوري تتطلب شخصية قوية من اللاعبين، مشددًا على أن حسم المباريات المتبقية لم يعد مرتبطًا بالإدارة أو الجهاز الفني بقدر ما هو مسؤولية اللاعبين داخل الملعب.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"مباريات الدوري المتبقية للأهلي هي مباريات اللاعبين وليس الإدارة، وحتى لو المدرب ضعيف، لازم اللاعب الكبير يتحمل المسؤولية".

وأضاف:"الأهلي خسر بطولات كثيرة هذا الموسم، ولا يصح أن يخرج بموسم صفري، والمباريات الحالية تحتاج لاعبين رجال قادرين على حسم المواجهات".

وعن ما تردد بشأن احتمالية تهاون سيراميكا، أوضح:"سيراميكا كليوباترا ينافس على المركز الثالث، وفي حالة الفوز سيعزز موقفه، وشخصية المدير الفني علي ماهر لا تسمح بمثل هذه الأمور، لذلك أرى أن هذه الأحاديث غير منطقية".

وتطرق إلى التشكيل الأنسب للأهلي، قائلًا:"أرى أن مروان عثمان هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، بينما أشرف بنشرقي مستواه الحالي لا يؤهله للعب كمهاجم، خاصة مع تراجع مستواه مقارنة بفترة وجوده في الزمالك".

وأشار إلى أهمية المالي أليو ديانج، مؤكدًا:"ديانج هو أهم لاعب في الأهلي حاليًا، ورحيله سيمثل أزمة كبيرة في وسط الملعب، لأنه لاعب صاحب شخصية قوية وسيستمر في تقديم أفضل ما لديه حتى آخر مباراة، رغم توقيعه لنادي فالنسيا".

واختتم تصريحاته قائلًا:"الفرق الأربعة المنافسة على الدوري حظوظها متساوية، وسيراميكا كليوباترا لديه فرصة أيضًا، لكنني أتوقع فوز الأهلي، رغم صعوبة المباراة، خاصة أن المواجهات الحاسمة دائمًا ما تكون قوية ومعقدة".