نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

شدد محمد حتحوت لاعب نادي إنبي، على أن كرة القدم بشكل عام والدوري بشكل خاص بدون تواجد الجماهير بلا طعم، مؤكدًا على أن الإسماعيلي نادي كبير وعريق وله تاريخ عظيم، أتمنى أن ينجح لاعبوه في عبور الأزمة وتفادي الهبوط.

وتابع "حتحوت" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أداء الزمالك كان مفاجأة للجميع، الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها، الكل توقع موسمًا استثنائيًا، الزمالك أدار المشهد بشكل رائع وأحرج كل من تحدث عن عدم قدرته على تقديم موسم جيد.

وأضاف لاعب إنبي: كثرة النجوم أزمة كبيرة تواجه أي فريق، هذا السيناريو حدث مع فرق كثيرة أهمها ريال مدريد، كثرة النجوم تسبب مشاكل كبيرة في أوضة اللبس، حتى لو اللاعبين يحبون بعضهم البعض، لكن الكل في النهاية يبحث عن النجم، ومن صاحب الأفضلية.

وواصل: الأهلي سيء بسبب سوء مستوى الثلاثي زيزو وإمام عاشور وبن شرقي، لاعب الكرة مستواه غير ثابت، لكن النجوم الكبار يمتلكون خبرات وقدرات تمكنهم من تخطي هذه الفترات الصعبة وتقديم ما ينتظره الجمهور منهم.

واختتم محمد حتحوت حديثه: جماهير الزمالك نجحت في ضغط زيزو وإبعاده عن مستواه بعد رحيله للغريم التقليدي الأهلي، لكنه لاعب كبير وقادر على تخطي كل ذلك والعودة لمستواه الكبير.