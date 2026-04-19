اليوم.. الزمالك يلتقي المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة

تُقام اليوم، الأحد، مباراة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، ونظيره المصرية للاتصالات في نهائي بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025 - 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب تحقيقه الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 71-60 في مباراة نصف النهائي، بينما تأهل المصرية للاتصالات على حساب الاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر بنتيجة 75-72.

ويسبق المباراة النهائية، وعلى نفس الصالة، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً.