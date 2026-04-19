«أهلي 2007» يواجه زد اليوم في ختام بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم، الأحد، خارج ملعبه مع زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية للمنافسة على اللقب.

يدخل «أهلي 2007» المباراة وفي رصيده 55 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الصدارة، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباريات، وخسارة مباراتين، حيث فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 1، وعلى الجونة 3 - 1، وعلى سموحة 4 - 2، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام المقاولون 0 - 1، وفي المرحلة النهائية تعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على المقاولون 3 - 2، وتعادل مع بتروجت 3 - 3، ومع طلائع الجيش 0 - 0، وخسر أمام الزمالك 0 - 1، مسجلًا 58 هدفًا مقابل 23 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من هاني العقبي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد، إداري الفريق، ومحمد حمدي، طبيب الفريق، ومحمد نحلة، مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر، أخصائي التدليك.