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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محطات شمسية بنظام التخزين والأكبر بالعالم.. أهم مشاريع الطاقة المتجددة فى مصر

صدى البلد

تشهد مشروعات الطاقة المتجددة  في مصر إنجازات كبيرة؛ حيث تم  تخصيص حوالى  41  ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، لتنفيذ استراتيجية مصر ذلك بمساهمة  الطاقة المتجددة بقدرات فى الشبكة القومية  بحوالى  42% بحلول 2030.

 

وتوجد  أغلب محطات الطاقة الشمسية بمحافظتى  أسوان  و الغردقة منطقة الزعفرانة.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

يعد مجمع بنبان بأسوان  أضخم مشروعات الطاقة الشمسية في مصر والأكبر عالميا، والذى تم افتتاحه فى 2019.

ويعادل إنتاج مجمع بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء نحو 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي، إذ يحتوي المجمع على 32 محطة شمسية، بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.

ويصل عدد الألواح الشمسية المستخدمة في مجمع بنبان إلى نحو 200 ألف لوح شمسي.

 

محطة خلايا فوتوفلطية في كوم أمبو
 

تقع المحطة على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان وتبلغ قدرة المحطة  حوالى  26 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية وصلت إلى أكثر من 20 مليون دولار، ويبلغ سعر إنتاج الكيلو وات/ساعة - نحو 3.2 دولارًا

وبدأ تشغيل المحطة فى 2020 ومن المتوقع  أن يتم انتاج  نحو 53 ألف ميجاوات في الساعة سنويًا، وهو ما يوفر حوالى 12 ألف طن نفط مكافئ

محطة الكريمات

 

 محطة المحطة الشمسية  في الكريمات بالجيزة ، تبلغ قدرتها  140 ميجاوات ،وبدأ التشغيل التجاري للمحطة الشمسية  في  يوليو 2011، بنسبة تصنيع محلي في المكون الشمسي وصل إلى 50%.



تشهد مصر تنفيذ مشروعات طاقة شمسية تنفذها  وزارة الكهرباء ، وأخرى يمتلكها القطاع الخاص، بقدرات تصل إلى 1170 ميجاوات.

 

ومن أبرز تلك المشروعات الجديدة، محطة خلايا فوتوفلطية بمدينة الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، باستثمارات تبلغ 3 مليار و700 مليون جنيه.

ومن المخطط تشغيل  محطة الغردقة   بداية 2026 بقدرة 20 ميجا وات هى أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين فى مصر، وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،حيث توجد كذلك محطة خلايا فوتوفلطية بالزعفرانة، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية بقدرة 50 مبجاوات.

كما ينفّذ القطاع الخاص مشروعات أخرى في الطاقة الشمسية، ومنها مشروع محطة خلايا فوتوفلطية في كوم أمبو بأسوان بقدرة 200 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، وكذلك مشروع محطة خلايا فوتوفلطية بقدرة 200 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل .

وينفّذ القطاع الخاص كذلك مشروع محطة خلايا فوتوفلطية غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، وبنظام المزايدات التناقصية، ومشروع محطة شمسية حرارية غرب النيل بقدرة 100ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل.

مساحات خصصت لمشروعات الطاقة المتجددة

فى بيان لوزارة الكهرباء وصل  إجمالي المساحات المخصصة لتلك لمشروعات  الطاقة المتجددة 41 الف كيلو متر مربع ، طبقا  لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة حوالى 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و 39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد ، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح  والطاقة الشمسية ، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخماً عالمياً متزايدًا ، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى) ، بالاضافةالي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي ، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة .

 

          

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