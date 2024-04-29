الولايات المتحدة تستعد لهجوم واسع النطاق في اليمن

قالت مصادر في جماعة الحوثي في ​​اليمن لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الإثنين، إنها ترصد "استعدادات أميركية لهجوم جوي واسع ضد اليمن، سيتضمن أيضا هجوما بريا".

وبحسب التقرير، فإن الهجوم البري سيتم تنفذه، من بين أمور أخرى، على أكثر من جبهة.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عن إسقاط طائرة طائرة بدون طيار "درون" أمريكية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للجماعة عبر منصة "إكس".

وقالت الجماعة إن "الدفاعات الجوية التابعة لها، أسقطت طائرة أمريكية بصاروخ أرض- جو، أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة صعدة".