43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

راح الجدع.. المادة الخام للأصول وابن البلد.. هذا ما قيل عن الفنان مصطفى درويش الذي رحل فجأة، إثر أزمة قلبية، ما سبب صدمة كبيرة لمحبيه ومتابعيه، الذين اشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن أخباره، واحتلت اخباره الشخصية جزء كبير من البحث، وتحديدا عدم زواجه رغم وصوله إلى 43 سنة.

صدمة النهايات

عاش الوسط الفني والمتابعون صدمة بعدما لفظ الفنان مصطفى درويش أنفاسه الأخيرة، عقب ساعات قليلة جدا من نشاطه عبر السوشيال ميديا مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، ليفاجأ المتابعون بمنشور شقيقه يعلن عن وفاته نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

رحلة فنية قصيرة لكنها ستظل مؤثرة، وأعمال خيرية في السر والخفاء، ربما تثقل ميزان حسناته، تفاعل معها الوسط الفني والمتابعون معربين عن صدمتهم راجيين المولى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

مش في دماغه

ذات يوم، وتحديدا أثناء تصوير مسلسل «100 وش»، كنت أجري حوارا مع نيلى كريم وآسر ياسين، والتقيت بالراحل وسألته عن سر عدم ارتباطه، وقتها أجاب ببساطة: "مش في دماغي، عندي الأهم، ولو على الأطفال ولاد اخواتي بالدنيا".

هكذا كان مصطفى درويش، بسيط وتلقائي، حقق حلمه بالعمل في مجال الفن، واستطاع في وقت قصير أن يصنع لنفسه مكانة مميزة، لكن القدر لم يترك له الوقت ليحقق حلم والدته الراحلة قبل 8 سنوات، بالزواج وبناء أسرة.

علاقة والدة مصطفى بقرار عدم الزواج

كان لدى الراحل مصطفى درويش، قناعة بأن الاجيال تغيرت، والأبناء لم يعد لديهم الصبر للجلوس كثيرا مع المريض في ظل تسارع وتيرة الحياة، فيسارعون بإدخاله المستشفى ويكتفون بالزيارات.

ولأنه بار جدا بوالدته، قرر التضحية بحياته الخاصة والتفرغ لعمله ورعاية والدته، التي ظل يرعاها في ظروفها الصحية، وقال عن ذلك: «امي كانت هي اللي بتزقني وتقولي اتجوز، ولما اتوفت من سنين انشغلت في الشغل».

خطوبة قبل الوفاة

حقق مصطفى حلمه بالعمل في الفن بالفعل، وعندما قرر تحقيق رغبة والدته بالزواج، فشلت خطبته الأولى، وانهمك في العمل حتى قابل فتاة من خارج الوسط الفني وقرر خطبتها، رغم تخوفه من تقييد حريته، إلا أن القدر سبق تحقيقه رغبة والدته الراحلة في زواجه.

وكشف درويش كشف من قبل، وتحديدا بعد نجاحه في مسلسل «100 وش» عن سبب عزوفه عن الزواج، مؤكدا أنه يحلم بالاستقرار، لكن لم يضع أول أولوياته الإنجاب، معلنا ذلك بأن أولاد اخيه مثل أولاده بالضبط.

ظهور خطيبة مصطفى في جنازته

ظهرت خطيبة الفنان مصطفى درويش، لأول مرة، خلال حضورها لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، إذ دخلت في حالة انهيار شديدة من البكاء، التي لم تتمكن من السيطرة عليها.

وظهرت خطيبة الفنان مصطفى درويش وهي في حالة صدمة تامة مصحوبة ببكاءٍ شديد، إذ أطلت وهي مرتدية ملابس بسيطة، فيما التف عدد من الحضور حولها لمواستها.