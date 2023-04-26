الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

حسين الشحات ، أحد اللاعبين المتألقين في صفوف النادي الأهلي هذا الموسم بشكل لافت للنظر، وهو ما دفع عددا كبيرا من الأندية المصرية والعربية للتهافت عليه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بانتهاء الموسم الجاري.

عرض ضخم من بيراميدز للشحات

رصد مسؤولو نادي بيراميدز، مبلغا ضخمًا من أجل التعاقد مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حسين الشحات مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الإعلان عن تجديد التعاقد حتى الآن، ما يثير الشكوك حول مستقبله.

20 مليون جنيه في الموسم لإغراء الحريف

تخطط إدارة بيراميدز، لإغراء الشحات، بعرض ضخم يتمثل في الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، وضمه لمدة 3 سنوات، لخطفه من الأهلي.

وكان الشحات، قد طلب من مسئولي الأهلي، الحصول على 14 مليون جنيه في الموسم، من أجل تجديد عقده، لكن إدارة القلعة الحمراء عرضت على اللاعب عقدا لمدة 3 سنوات مقبلة، مقابل 10 ملايين جنيه فقط في الموسم.

ويتمسك الشحات بالراتب الذي حدده، ما تسبب في عرقلة المفاوضات مع فريق القلعة الحمراء حتى الآن، وهو ما ينتظره بيراميدز للانقضاض وخطف النجم المتألق.

سيناريوهات الأهلي في المغرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية ضد نظيره الرجاء المغربي، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الانتصار بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي في القاهرة ليعزز فرص تأهله لنصف النهائي، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب على الرجاء البيضاوي في المغرب، من أجل حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمنح التعادل المارد الأحمر، بطاقة الصعود للدور القادم بالبطولة القارية، وإقصاء الفريق المغربي من البطولة من ربع النهائي، كذلك هزيمة الأهلي بفارق هدف وحيد تمنح الفريق الأهلاوي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي.