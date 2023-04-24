إمام عاشور دكة 4 مباريات وخارج حسابات ميتلاند.. ومفاجأة عن توقيعه للأهلي

أثار ابتعاد إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عن المشاركة مع فريقه حالة من الجدل، ووضع العديد من علامات الاستفهام، بعد تألق اللاعب اللافت في بداية انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وظل السؤال يتردد.. لماذا ابتعد إمام عاشور عن المشاركة، وعلاقته بالأهلي؟.

عقب المشاركة في ٧ مباريات مع فريق ميتلاند الدنماركي في مختلف البطولات، وتسجيله هدفين، توقع الكثيرون انطلاقة قوية لإمام عاشور، وحجزه مكانا اساسيا في تشكيلة فريقه.

ولعب تعيين الدنماركي توماس توماسبيرج، مديرا فنيا لفريق ميتلاند، خلفًا للمدرب السابق الإسباني ألبيرت كابيلاس، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج، دورا اساسيا في غياب لاعب الوسط المصري صاحب الـ25 عاما.

علاقة الأهلي بابتعاد عاشور عن اللعب

مع تولي توماس توماسبيرج مقاليد الأمور الفنية للفريق الدنماركي، لم يظهر إمام عاشور حتى الآن في أي دقيقة بالدوري الدنماركي، إذ بقي على مقاعد البدلاء في 4 مباريات خاضها ميتلاند، كانت آخرها يوم الأحد، أمام هورسينس، في المباراة التي فاز خلالها ميتلاند بثنائية دون رد، لحساب الجولة الـ26 من بطولة الدوري الدنماركي.

يبدو أن قناعة «توماسبيرج» الفنية هي العامل الأبرز وراء خروج اللاعب من حساباته، وهو الأمر الذي أكده كذلك والد اللاعب عندما كشفت في تصريحات تليفزيونية أن ابتعاد نجله عن المشاركة مع ميتلاند، يرجع لوجهة نظر فنية من جانب المدرب الدنماركي صاحب الـ48 عاما.

والد إمام: رغبة اللاعب تحسم انتقاله للأهلي

بالتزامن مع ابتعاد عاشور عن المشاركة مع فريقه، ترددت أنباء عن دخول النادي الأهلي، طرفا في المفاوضات لضم اللاعب.

وجاء رد والد إمام عاشور، ليضع حدا للجدل الأخير، بشأن انتقال اللاعب للأهلي، والابتعاد عن التشكيل الأساسي لفريقه وارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وكشف والد إمام عاشور، خلال تصريحات صحفية، عن عدم وجود مشكلة بين اللاعب ومدربه في فريقه

الدنماركي، مؤكدا أنه ابتعاده الفترات الأخيرة عن التشكيل الأساسي وجهة نظر فنية.

ورفض والد إمام عاشور، تأكيد أو نفي ما يُثار حول عودة اللاعب الى مصر أو ارتباط اسمه بالنادي الأهلي الفترات الأخيرة، مشددا على أن عودة اللاعب الى الدوري المصري قراره الشخصي، لكنه يعتقد أن نجله يرغب في التواجد بين صفوف الدوريات الأوروبية الفترات القادمة.