فلوسه هترجعله هترجعله| التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على هاني شاكر في البحرين

تعرض الفنان هاني شاكر، للنصب خلال الساعات الماضية في حفلته الأخيرة بدولة البحرين، بعدما هرب متعهد الحفل دون دفع أجر الفنان وفرقته، ودون أن يكمل أيضا المستحقات المادية للفندق المقام به الحفل، وعلى الرغم من الموقف المحرج الذي تعرض له هاني شاكر، إلا أنه أصر على الغناء وإسعاد جمهوره دون تقاضيه أجرًا، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعتذر فيها الكثيرون من الفنانين.

تفاصيل النصب على أمير الغناء

كشف نقيب الموسيقيين السابق، الفنان هاني شاكر، عن تعرضه للنصب خلال رحلته الأخيرة في البحرين الشقيقة، لإقامة حفل في أحد فنادقها.

ونشر أمير الغناء العربي، فيديو أثناء حفله الأخير في دولة البحرين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "بحبكوا جدًا، وبحترم وجودكم معايا جدًا.. بالرغم من الظروف الغربية اللي حصلتي أنا وفرقتي النهاردة، وهروب المتعهد وعدم التزامه بدفع لنا أجر الفرقة وأجري.. لكن أنا وجودي معاكوا أحلى من أجري مليون مرة".

بلاغ إلى وزارة الداخلية البحرينية

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن هروب متعهد حفل الفنان هاني شاكر في البحرين، دون أن يكمل المستحقات المادية للفندق المقام به الحفل، أو سداد أجر فرقة أمير الغناء العربي.

فجر السعيد

ونشرت فجر السعيد، صورة جواز سفر متعهد حفل الفنان هاني شاكر في البحرين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "السادة وزارة الداخلية البحرينية.. اليوم كان في ⁧فندق الخليج⁩ حفلة للفنان الكبير هاني شاكر، ⁩وحجزت 20 تذكرة، واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب وغير موجود، وما دفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقة اللي مع هاني! هذي صورة جواز المتعهد والفندق يطالبه بالفلوس.. الموضوع عندكم".

وأضافت: "السادة وزارة الداخلية البحرينية، فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفلة، بس حقوق الناس الفندق يطالبه بالفلوس، وأستاذ ⁧هاني شاكر⁩ من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين.. الكبير كبير يا أستاذ.

وأكملت: لأنه فنان من زمن جميل.. ورغم أنه لم يستلم حقه رفض يكسف الناس اللي صمدت متأملة رؤيته ونزل يغني للناس.. كبير يا أمير الغناء العربي، تحاملت على نفسك لاسعاد الناس ولو كانوا قلة، أصرت تنتظر للحظة الأخيرة، ولم يخيب ظنها الرائع في هاني شاكر".

تحقيق فوري في البحرين

أعلنت هيئة البحرين للسياحة، عن إجراء تحقيق في حيثيات النصب على الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخيرة في البحرين، مؤكدة حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الهيئة، أنها بدأت في إجراء تحقيق عاجل، فور تداول فيديو للفنان هاني شاكر من حفله بالبحرين، يعلن من خلاله تعرضه للنصب، مشيرة إلى أنها تحقق في هذا الموضوع مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.

حقه هايرجعله

شددت هيئة السياحة البحرينية، على أنها تتصدى لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات، بما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات.