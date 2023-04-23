هل يفعلها تحت الوصاية.. 7 أعمال فنية تسببت في تغيير قوانين

انتهى الموسم الدرامي الرمضاني، وتابع الجمهور مسلسلات لنجومهم المفضلين، وتوقف الجميع أمام أحد أهم الأعمال الدرامية "تحت الوصاية"، الذي سيكون له تأثير كبير خلال المرحلة المقبلة ربما في تغيير قوانين، وطالب مؤلفه الجمهور أن يكونوا جزء من القضية، وأن يتحدثوا عن قانون الوصاية، أو المعروف قانونا بـ"قانون الولاية على المال".

دور الفن في تغيير القوانين

يحاول الفن تسليط الضوء على مشاكل وقضايا اجتماعية مختلفة من خلال مختلف الأعمال الفنية، ويسعى إلى تحليلها وإيجاد حلول لها.

وهناك أعمال فنية عديدة نجحت في تحليل هذه الأخطاء الاجتماعية ومعالجتها، بل كانت أيضا سببا قويا في تغيير القوانين الصارمة التي وضعت لسنوات، وظُلمت بسببها شرائح كبيرة من المجتمع، وفي الوقت ذاته مازالت أعمال أخرى تحاول إحداث هذا التغيير حتى ولو بإعادة تسليط الضوء عليها مرة أخرى.

فيلم جعلوني مجرما عام 1954

يعد فيلم جعلوني مجرما، بطولة فريد شوقي، ويحيى شاهين، وهدى سلطان، وإخراج عاطف سالم، من أهم الأفلام تأثيرا في إلقاء الضوء على قضية مهمة.

تدور أحداث الفيلم حول طفل ظن عقب وفاة والده أن يرعاه عمه، لكن العم استولى على ثروته فأصبح الفتى ضائعًا في الطريق، فالتقطته عصابة للنشل، ليقوم عمه بطرده ويودعه إصلاحية الأحداث، ويحاول أن يجد عملا شريفًا بعد خروجه من الإصلاحية ويفشل في ذلك، ليقرر الانتقام من كل من ظلمه.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقة قدمها فريد شوقي عن أحد الأطفال بالإصلاحية، التي كان شقيقه الضابط أحمد شوقي مأموراً بها، وصدر عقب عرض هذا الفيلم قانون مصري ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

كلمة شرف 1973

تسبب فيلم "كلمة شرف" في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثمَ إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن.

الفيلم بطولة فريد شوقي، وأحمد مظهر، ورشدي أباظة، وإخراج حسام الدين مصطفى.

أريد حلاً عام 1975

سلط فيلم أريد حلاً الضوء على قضايا الطلاق، وكان بداية الاهتمام بقضايا الخلع، وقامت ببطولته فاتن حمامة، ورشدي أباظة، وأمينة رزق، وإخراج سعيد مرزوق.

وتدور أحداثه حول استحالة الحياة بين إمرأة وزوجها الدبلوماسي، وتطلب منه الطلاق، لكنه يرفض، فتضطر إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى للطلاق منه، في الوقت التي تلتحق كمترجمة في إحدى الصحف، وتنشأ علاقة حب بينها وبين صديق أخيها، لتدخل في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشكلات والعقبات التي تهدر كرامتها.

تتعقد الأمور عندما يأتي الزوج بشهود زور يشهدون ضدها في جلسة سرية، وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات.

ساعد الفيلم في إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع، والتخلي عن زوجها، بشرط التخلي عن جميع مستحقاتها وحقوقها المادية.

أسفة أرفض الطلاق 1980

بطولة ميرفت أمين، وحسين فهمي، وإخراج إنعام محمد علي، وتدور قصة الفيلم حول الزوجة التي تكرس حياتها لزوجها، وتفاجأ في عيد زواجهما العاشر بزوجها يطلب الانفصال بهدوء، وترفع دعوة قضائية ترفض فيها الطلاق.

وطالب الفيلم من خلال المنظمات النسائية المصرية بإلغاء حق الطاعة، وجعل الطلاق يُنفذ بحكم من القاضي، ليتساوى الزوج أو الزوجة أمام القانون.

الشقة من حق الزوجة 1985

تضمن الفيلم إشكالية مهمة، حول الوضع القانوني للشقة عقب إنفصال الزوجين، خاصة أن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة.

وطلب اتحاد نساء مصر، توصيات اللجنة القانونية التي تم عقدها لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة، ونجح الفيلم في جعل أحد أهم البنود الممكن إضافتها لعقد الزواج –حديثًا - تحديد من سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.

الفيلم بطولة معالي زايد، ومحمود عبدالعزيز، ونعيمة الصغير، وإخراج عمر عبدالعزيز.

عفوا أيها القانون عام 1985

بطولة نجلاء فتحي، محمود عبدالعزيز، هياتم، وفريد شوقي، وإخراج إيناس الدغيدي.

تدور احداث القصة حول أستاذة الجامعة التي تتزوج من الدكتور المصاب بعقدة نفسية، نتيجة عجزه جنسيا، ومع مساعدتها له في تخطي تلك الأزمة وعلاجه نفسيا، يتمكن من الشفاء منخرطًا في علاقات نسائية متعددة أخرى.

وفي إحدى المرات تكتشف الدكتورة خيانته، فتطلق عليه الرصاص وترديه قتيلًا، ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا.

واستطاع الفيلم أن يسلط الضوء على قانون العقوبات، الخاص بقضية الزنا، حيث يصدر الحكم على المرأة بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، باعتبارها جناية في حالة قتلها لزوجها الخائن، بينما يكون الحكم في نفس القضية على الرجل بالسجن شهراً واحداً مع إيقاف التنفيذ باعتبارها جنحة.

فيلم 678 عام 2010

تسبب الفيلم في توصيات قانون التحرش الذي صدر عام 2003، والحكم على المتحرش بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، وبشرى، باسم السمرة، وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه حول ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض لها الفتيات، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية بشكل عام.

فاتن أمل حربي 2022

تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة "فاتن"، مع زوجها ومشاكلها الزوجية معه لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات أخرى ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية، والتي تقرر حرمانها من ابنتيها في حال زواجها من شخص آخر، ومن ثم تتصاعد الأحداث.

وأثار العمل جدلًا واسعًا، خاصة في ضرورة تعديل قانون الأسرة، ليستجيب لما طرحه هذا المسلسل من تساؤلات حول قضايا الطلاق والنفقة وسكن الزوجية والولاية التعليمية على الأبناء وحق الرؤية وغيرها.

المسلسل بطولة نيلي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وإخراج محمد جمال العدل.