ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

"كدبة ابريل".. هو الوصف المناسب لارتباط اسم النادي الأهلي بالمهاجم مصطفى محمد، المعروف بـ "الأناكوندا" المحترف في نانت الفرنسي على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي، ولاعب نادي الزمالك، في ظل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي، وبحث الأهلي عن مهاجم من طراز خاص.

خيارات مطروحة أمام الأناكوندا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مفاوضات الأهلي مع لاعب الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي مصطفى محمد، المهار من نادي جالاتا سراي التركي، حيث نشر البعض صورة بالفوتوشوب لانضمام مصطفى محمد للأحمر.

وذكرت تقارير صحفية، أن هناك خيارات ستكون مطروحة أمام اللاعب في الصيف المقبل، أولها تفعيل نادي "نانت" بند الشراء مقابل 5.7 مليون دولار.

مصطفى محمد

وأضافت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الخيار الثاني يتمثل في عودة الأناكوندا إلى بلاد الأتراك، الى ناديه جالاتا سراي، أو رحيل اللاعب إلى ناد آخر، إذ يحظى باهتمام أندية من فرنسا وتركيا وحتى إسبانيا.

هل يمنع الانتماء مصطفى محمد من الانضمام للأهلي؟

ورفضت التقارير ما يخص ربط اللاعب بالأهلي، بأن يكون الانتماء للزمالك هو سبب رفض اللاعب الدخول في مفاوضات مع الأحمر.

صورة بالفوتوشوب للاعب مصطفى محمد

وأكدت التقارير، أن سعر الاناكوندا أكثر من 7 ملايين يورو، وهو تقريبا ضعف الرقم المرصود من إدارة الأحمر لشراء مهاجم سوبر، مضيفة أن انتقال اللاعب للأهلي مستقبلا أو عودته لناديه الزمالك، ليس بالأمر المؤكد.

الأهلي ينفي مفاوضاته مع الأناكوندا

نفى مصدر داخل الأهلي، الأنباء التي ترددت حول طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، التعاقد مع اللاعب مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

كولر

وقال المصدر، إن مهاجم الزمالك السابق خارج حسابات الجهاز الفني، وان لجنة التخطيط لم توصِ بالتعاقد معه، خاصة أن هناك أولوية في استقدام الكونغولي "جاكسون موليكا" مهاجم بشكتاش التركي، لتدعيم هجوم الفريق في انتقالات الصيف القادم.

الأهلي يتوج بكأس مصر 38

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه، عقب الفوز عل نادي بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، التي امتدت الى وقت إضافي.

الأهلي بطل الكأس 38

أحرز بيراميدز هدف المباراة الأول عن طريق لاعبه وليد الكرتي، في الدقيقة 72، وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.